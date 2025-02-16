Ансамбль танца «Верес» стал победил в IX Международном конкурсе «Энергия Севера»

Рязанский образцовый ансамбль танца «Верес» принял участие в IX Международном открытом конкурсе-фестивале хореографического искусства «Энергия Севера» в городе Петрозаводск. Фестиваль проводился при поддержке Министерства культуры Республики Карелия и Администрации Петрозаводского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Дворца детского творчества.

«Энергия Севера» — это танцевальное шоу, на котором участники показывают лучшие номера в разных номинациях: от классических и народных танцев до современных и уличных. Размах «Энергии Севера» ощущается в количестве участников, разнообразии стилей, возрастов и ярких костюмов. Калейдоскоп танцевальных номеров оставляет невероятное впечатление.

В конкурсе приняли участие 41 коллектив из городов: Москва, Санкт-Петербург, Олонец, Смоленск, Мурманск и область, Петрозаводск, Рязань, Тольятти, Калуга, Волжск. Жюри отсмотрело более 160 номеров. После выступлений ребят ждали мастер-классы от жюри.

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По итогам конкурса-фестиваля образцовый ансамбль танца «Верес» стал Лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный танец», возрастная категория 13–15 лет с номерами «Голос души» и «Неведующая». Грамоту Лауреата 2 степени в номинации «Современная хореография», возрастная категория 13–15 лет ансамбль танца «Верес» получил за номера «Образ её коварно прекрасен» и «Чужая ноша». Специальный приз ансамбль от члена жюри Елизаветы Навиславской за номер «Голос души».

Поздравляем победителей, их руководителей Ирину Шарову и Юлию Мешихину.