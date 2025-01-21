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Экология, природа, животные

Аномально теплая зима стала причиной отказа многих видов птиц от миграции

Анастасия Мериакри

Аномально теплая зима стала причиной того, что многие птицы не покинули Рязанскую область на зимовку. Об этом рассказала орнитолог Елена Фионина в эфире «Вести-Рязань».

Обычно птицы прилетают на кормушки в город зимой, потому что им не хватает корма в живой природе. Так мы часто видим снегирей, дроздов, щеглов, чижей. В этом году зима мягкая, пернатым хватает корма в лесах и полях, из-за чего в городе птиц мы встречаем меньше.

Более того, в Рязанской области встречают птиц, которые никогда не оставались на зимовку.

«Мы насчитали десяток цапель, обычно встречаются 2-3. В этом году даже заметили белую цаплю. Это первый случай ее зимовки у нас в регионе. Также были замечаны белобровик и певчий дрозд. Раз в 5-7 лет орнитологи встречают одного из них в Рязанской области. А в этом году сразу обоих. Это редкость», — отмечает Елена Фионина.

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Хищный конюк тоже предпочел провести зиму в Рязани. В предыдущие годы в ноябре, когда начинает формироваться снежный покров, птица улетала на юг, в нашем регионе оставались 2-3 конюка. Они жили рядом с фермами, где есть еда – мыши. А на замену прилетал зимовать его родственник – мохноногий конюк, или зимняк, он более приспособлен к нашим температурам. Этой зимой специалисты отмечают очень много зимняков и конюков, что несвойственно для Рязанской области.

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© Информационное агентство 7info

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