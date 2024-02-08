Четверг, 8 февраля, 2024

Анисимов стал седьмым миллиардером, вышедшим из российского гражданства

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Анисимов стал седьмым миллиардером, вышедшим из российского гражданства

Автор: 7info

Опубликовано

Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России после начала СВО, сообщает Forbes.

По данным СМИ, Анисимов имеет гражданство Хорватии, которое получил после инвестиции 11 миллионов долларов в местную экономику. 

В Россию бизнесмен теперь ездит по бизнес-визе, он заявлет, что больше не имеет активов в РФ. 

По документам, которые Анисимов предоставил Forbes, он вышел из российского гражданства еще в сентябре 2022 года. Кроме Хорватии, он является гражданином Доминики. Это гражданство миллиарде получил в 90-х годах прошлого века, потратив порядка 60 тысяч долларов. 

В Хорватии бизнесмен построил спортивную базу на острове Корчула. Там в течение 20 лет, до начала специальной военной операции, тренировались российские гимнастки. 

Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 млрд долларов. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. 

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