Анисимов стал седьмым миллиардером, вышедшим из российского гражданства

Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России после начала СВО, сообщает Forbes.

По данным СМИ, Анисимов имеет гражданство Хорватии, которое получил после инвестиции 11 миллионов долларов в местную экономику.

В Россию бизнесмен теперь ездит по бизнес-визе, он заявлет, что больше не имеет активов в РФ.

По документам, которые Анисимов предоставил Forbes, он вышел из российского гражданства еще в сентябре 2022 года. Кроме Хорватии, он является гражданином Доминики. Это гражданство миллиарде получил в 90-х годах прошлого века, потратив порядка 60 тысяч долларов.

В Хорватии бизнесмен построил спортивную базу на острове Корчула. Там в течение 20 лет, до начала специальной военной операции, тренировались российские гимнастки.

Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 млрд долларов. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов.