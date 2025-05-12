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Изображение от ededchechine на Freepik
Экономика и бизнес

Аналитики назвали сферы Рязанской области, где наблюдается дефицит кадров

Валерия Мединская

В Рязанской области выявили отрасли с наибольшим дефицитом кадров. Данные опубликовал сервис по поиску работы HeadHunter.

Наибольший рост вакансий зафиксирован в научной и образовательной сфере. Там количество предложений увеличилось на 20% за месяц. Следом идёт бизнес-сектор: компании активно набирают охранников, инкассаторов и других сотрудников. Здесь спрос поднялся на 15%.

Тройку лидеров замыкает добывающая промышленность, где количество вакансий выросло на 11%. За ними следуют медицина и фармацевтика (+10%), а также консалтинг и стратегическое планирование (+9%).

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