Аналитики назвали сферы Рязанской области, где наблюдается дефицит кадров

В Рязанской области выявили отрасли с наибольшим дефицитом кадров. Данные опубликовал сервис по поиску работы HeadHunter.

Наибольший рост вакансий зафиксирован в научной и образовательной сфере. Там количество предложений увеличилось на 20% за месяц. Следом идёт бизнес-сектор: компании активно набирают охранников, инкассаторов и других сотрудников. Здесь спрос поднялся на 15%.

Тройку лидеров замыкает добывающая промышленность, где количество вакансий выросло на 11%. За ними следуют медицина и фармацевтика (+10%), а также консалтинг и стратегическое планирование (+9%).