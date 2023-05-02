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Вторник, 2 мая, 2023

Актёр Михаил Бескоровайный умер в возрасте 65 лет

Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Моя прекрасная няня", kino-teatr.ru

По информации источника ИА REGNUM, в Москве скончался 65-летний актер кино и сериалов Михаил Бескоровайный. Он известен по участию в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Марш Турецкого», «Кухня» и работе над озвучкой фильмов «Матрица», «Хоббит», «Гарри Поттер».

Скончался артист 1 мая в 00:35 в своей квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Полиция проводит проверку.

За свою карьеру Михаил Витальевич Бескоровайный сыграл более 50 ролей в кино и сериалах. Он также участвовал в озвучивании более 100 фильмов.

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