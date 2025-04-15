Актёр Илья Дель получил ножевое ранение, задержана его подруга

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело по факту нападения с ножом на актёра Илью Деля, пишет «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Илья Дель имеет отношение к Рязанской области. Свою актёрскую карьеру он начинал в известном скопинском театре «Предел».

Пострадавший был госпитализирован в ночь на 12 апреля после конфликта, произошедшего в квартире на улице Казанская. Подозреваемая — его возлюбленная и коллега по театральной сцене, актриса Александра Дроздова. По данным полиции, женщина нанесла мужчине ножевые ранения в грудь и руку.

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Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу. После операции Илья сообщил в соцсетях, что его жизни ничего не угрожает. Дель поблагодарил врачей и сотрудников скорой помощи, отметив, что находится на пути к выздоровлению.

По информации правоохранительных органов, 26-летняя женщина была задержана на месте происшествия и доставлена в изолятор временного содержания. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подруга Александры считает, что девушка защищалась. Якобы, нетрезвый Дель схватил двухлетнего ребенка Дроздовой от первого брака.

Правда, сам актёр, по данным «Вечерней Москвы», отрицает присутствие ребёнка в момент конфликта.

— Ребенок не присутствовал во время нашего конфликта. Все остальное, я думаю, мы уже будем выяснять непосредственно сами, — заявил Дель.

Подруга подозреваемой заявила, что Александра — уравновешенный и честный человек, и не могла умышленно причинить вред своему партнёру. По её словам, Илья Дель не намерен инициировать судебное преследование и не будет подавать заявление.

Как рассказал «Вечерней Москве» бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия, правоохранители в любом случае возбудили бы в отношении Дроздовой уголовное дело — даже если бы Дель просил этого не делать. Впрочем, с учётом его позиции, суд может существенно смягчить наказание.

Дроздова снялась в ряде проектов, в том числе в фильмах «Федя. Народный футболист», «Дополнительный урок» и «Солдаут». Илья Дель известен зрителям по ролям в театре имени Ленсовета и участию в таких проектах, как «Фандорин. Азазель», «Содержанки» и «Цой». Из-за происшествия он не смог выйти на сцену в премьерном спектакле «Театральный роман», где его заменили другим исполнителем.