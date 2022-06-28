Адвокат назвал три способа выйти на волю для Михаила Ефремова

Адвокат Вячеслав Плахотнюк рассказал 5-tv.ru о трёх способах выйти на свободы для Михаила Ефремова.

Напомним, артист попал в колонию за смертельное ДТП в Москве, после которого скончался рязанец Сергей Захаров. Ефремов ехал за рулём автомобиля в нетрезвом виде, по приговору суда ему сидеть ещё до 2027 года.

Плахотнюк рассказал, что есть три пути, чтобы оказаться на воле раньше срока.

Условно досрочное освобождение — УДО. На него может рассчитывать заключённый, не имеющий взыскания в колонии, соблюдающий режим, имеющий поощрения со стороны администрации. Кроме того, он должен предпринять шаги для возмещения ущерба, либо загладить вину перед потерпевшим.

В этом случае можно подавать на УДО и ждать положительного решения.

Можно направить прошение о помиловании на имя президента.

— В этой ситуации президент сам, по своему усмотрению, исходя из персональных оснований в отношении конкретного человека, может помиловать человека и освободить его от дальнейшего отбывания наказания, — рассказал юрист.