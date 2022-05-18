Административные комиссии взыскали более 2,1 млн. рублей за I квартал

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета города Рязани за 2021 год в части профильных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Финансирование велось в рамках двух муниципальных программ «Повышение эффективности муниципального управления» и «Профилактика правонарушений в городе Рязани». В частности, более 10,5 млн. рублей было направлено на исполнение переданных государственных полномочий в части организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. На материальное поощрение дружинников израсходовано 3,3 млн. рублей.

Члены комитета обсудили отчет о работе административных комиссий при администрации города Рязани за I квартал 2022 года. В отчетный период проведено 48 заседания комиссий, на которых рассмотрено 854 административных материала, взыскано штрафов на сумму 2,1 млн. рублей. Основные нарушения связаны с ненадлежащим исполнением Правил благоустройства.

На заседании комитета депутаты заслушали информацию администрации города Рязани по мониторингу политических и социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму за I квартал 2022 года. Как было отмечено, предпринимаемые меры позволили не допустить акций террористического и экстремистского характера.