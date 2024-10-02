Среда, 2 октября, 2024

Администрация Рязани сообщила о готовности города к отопительному сезону

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wirestock на Freepik

Рязань готова к отопительному сезону — под таким заголовком вышел пресс-релиз на сайте администрации города.

По словам заместителя мэра Михаила Ромодина, все предприятия энергетического комплекса и социальной сферы готовы к зиме. В центральному отоплению в Рязани подключены 2 тыс 694 жилых дома и 206 социальных объектов. Все получили паспорта готовности.

Городские службы готовы к пуску тепла.

Принять решение о начале отопительного сезона городская администрация сможет самостоятельно. В пресс-релизе отмечается, что сделать это мэрия может и раньше, и позже предписанного нормативами срока.

После принятия решения начать отопительный сезон, тепло начнёт поступать постепенно. В объектах соцсферы батареи должны стать горячими в течение 5 дней, в многоквартирных домах — в течение 7.

Точная дата начала сезона не сообщается. 

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