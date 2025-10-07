Администрация Рязани объяснила вырубку деревьев в центре города 

Администрация Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на обращение рязанки по поводу вырубки деревьев в центре города.

— Прямо сейчас на ул. Горького, недалеко от 1 школы и Право-Лыбедской рубят деревья. Те, которые уничтожены предыдущем обрезанием и ЖИВЫЕ деревья с зеленой листвой! Остановите это безобразие! Вырубили уже весь центр и закатали в асфальт, все парки! — написала рязанка.

Вот, что ответили на это представители администрации города:

«Мы уделяем особое внимание обращениям жителей по вопросам озеленения нашего города. Деревья были заражены вредителем, ясеневой изумрудной златкой — карантинным вредителем, к сожалению, не оставляющим деревьям шансов на выживание. Вырубаем только на основании актов обследования зеленых насаждений. Взамен их в октябре высадим молодые деревья, выращенные в рязанских питомниках».