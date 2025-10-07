Вторник, 7 октября, 2025
10.3 C
Рязань
Общество

Администрация Рязани объяснила вырубку деревьев в центре города 

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Администрация Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на обращение рязанки по поводу вырубки деревьев в центре города.

— Прямо сейчас на ул. Горького, недалеко от 1 школы и Право-Лыбедской рубят деревья. Те, которые уничтожены предыдущем обрезанием и ЖИВЫЕ деревья с зеленой листвой! Остановите это безобразие! Вырубили уже весь центр и закатали в асфальт, все парки! — написала рязанка. 

Вот, что ответили на это представители администрации города: 

«Мы уделяем особое внимание обращениям жителей по вопросам озеленения нашего города. Деревья были заражены вредителем, ясеневой изумрудной златкой — карантинным вредителем, к сожалению, не оставляющим деревьям шансов на выживание. Вырубаем только на основании актов обследования зеленых насаждений. Взамен их в октябре высадим молодые деревья, выращенные в рязанских питомниках».

Над Рязанской областью ночью 7 октября уничтожено три БПЛА ВСУ

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадавших и ущерба в регионе не зарегистрировано. 

БК «Рязань» стартовал в чемпионате ЦФО с валидольных побед

Действующий чемпион ЦФО свои стартовые встречи провел в Орле. Под руководством нового главного тренера Романа Хамитова БК «Рязань» показал в выездных поединках стопроцентный результат

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области ночью 7 октября

Предупреждение пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:06. Жителей региона призывали укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Касимов участвует в национальной туристической премии

Касимов участвует в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» с проектом «Касимов — город двух культур».

Рязанские школы и ссузы начали использовать маркетплейсы для закупок товаров

Некоторые школы и учреждения среднего профессионального образования уже успешно провели первые закупки на платформах.

В Рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии мозга для лечения инсульта

На снимках видны участки мозга, которые ещё можно спасти, что помогает врачам назначать правильное лечение.

В реке нашли тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года

Поисковые мероприятия осложнялись плохими условиями: водоем был заболочен, глубина достигала 1,5 метров, а видимость отсутствовала.

Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове

В рамках проекта посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте.

