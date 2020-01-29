Дмитрий Креминский: Я буду заниматься тем, что я в театре люблю

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Зима в этом году не задалась настолько, что многие и ждать её перестали. «С этой зимой всё ясно, давайте уже весну!» – гласят посты в соцсетях. Это и понятно: весной и солнце светит ярче, и природа оживает, и Восьмое марта предвещает цветы, улыбки и, конечно, подарки!

Рязанский театр драмы традиционно готовит премьеры к Международному женскому дню. В этом году к празднику тоже покажут новый спектакль, но будет он столь же необычен, как и эта зима. Постановка «Добро пожаловать в рай!» по пьесе Бернара Вебера, вопреки всем ожиданиям, не о любви и не о женщинах. Во Франции умирает судья и предстает перед высшим судом. Звучит непразднично? Не спешите с выводами! О новом спектакле журналистам рассказал его режиссёр Дмитрий Креминский.

Дмитрий Креминский за свою жизнь успел поработать и актёром, и режиссёром, и радиоведущим, а также записать огромное количество аудиокниг (только в месяц он начитывает до 800 страниц!) и поставить десятки радиоспектаклей. Родился он в Ленинграде в семье театрального режиссёра. С четырёх лет поездил с родителями по разным городам, из школы выпускался уже в Мурманске. Закончив обучение в театральном институте, понял, что актёром быть совсем не хочет, а видит себя в режиссуре. Отправился в Москву и поступил в Щукинское училище. Оставаться там не собирался, но прожил более 20 лет.

У Креминского – довольно богатая режиссёрская биография и география. Он ставил спектакли в театре Вахтангова в Москве, в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, рязанцы знают и любят его сказку «Маленькая бабушка», которая идёт в Театре на Соборной.

Режиссуру Дмитрий Креминский совмещал с работой на «Радио 7 на семи холмах». Здесь на свой страх и риск он и решил заняться радиоспектаклями, хотя изначально формат радиостанции этого не предполагал. В течение полутора лет четыре раза в неделю на радио выходили 15-минутные спектакли для детей. Проект назывался «Марусины сказки» и был очень любим слушателями, но в 2015 году его закрыли по экономическим причинам.

Самыми дорогими и любимыми постановками Дмитрий Креминский назвал радиоспектакли «Солярис», в котором приняли участие Армен Джигарханян, Александр Филиппенко, Владислав Ветров, и «Отель погибшего альпиниста» с блистательным Валентином Гафтом. А самым сложным оказался радиоспектакль «Евгений Онегин» с Константином Хабенским, Ольгой Будиной и Валентином Гафтом. На «золотой полочке» стоит и «Синдром Петрушки» с Чулпан Хаматовой.

Сегодня Креминский продолжает работать над радиопостановками, аудиокнигами и драматическими спектаклями.

В Рязанском театре драмы он будет ставить комедию «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вербера. Этого автора переводят в России очень много, но именно эта комедия в нашей стране ставится впервые. Рязанцы увидят своих любимых актёров: Александра Зайцева, Олега Пичурина, Наталью Паламожных, Анну Дёмочкину, Валерия Рыжкова и Марианну Гордееву.

– Я поставил задачу сделать некий оммаж французской комедии. В лучших традициях Пьера Ришара и Луи де Фюнеса, но ни в коем случае не пародию!

Над постановкой трудятся художники из Санкт-Петербурга Юлия Бунакова и Евгений Хохлов, работавшие с Вячеславом Полуниным. Их опыт работы в цирке на Фонтанке также пригодится в этой фарсовой, эксцентричной постановке.

По ходу пьесы действие несколько раз переносится на экраны. Это приём Креминский также планирует использовать в своей постановке, хоть и признаётся, что в этом плане он дебютант.

– Технологии сегодня ворвались в театр. Это не всегда бывает удачно, на мой взгляд. В Питере идёт мой спектакль по «Филиалу» Довлатова, и там мы используем слайд-шоу. А с видео мне приходится работать впервые. Но мы с художником уже сделали раскадровку сцен. Кстати, хочу предупредить, что на сцене и на видео будут заняты разные артисты. Действие пьесы происходит в раю. Здесь на суде главному герою предъявят счёт за всю прожитую жизнь. Как и положено, к делу будут прикреплены фото- и видеоматериалы, в которых можно будет увидеть других актёров.

В пьесе нет дидактики, морализаторства. И тем не менее, она заставляет задуматься, правильно ли мы живём, правильно ли выбрали дело своей жизни.

Работа уже началась, и по словам режиссёра, обстановка на репетициях царит очень душевная, праздничная. Рязанскую труппу Креминский оценил высоко и назвал достойной любой столичной сцены. Но при этом, признался, что разницы между столичными и провинциальными артистами не видит.

– Актёры – это люди, которые упражняют свои эмоции. А где этим заниматься, не имеет значения!

Креминский познакомился с репертуаром рязанского театра драмы и отметил, что спектакли произвели на него огромное впечатление. Этим актёрам подвластны любые жанры, признался режиссёр.

– Я видел радикально решённый «Фауст», замечательную «Касатку», напоминающую о лучших традициях русского классического театра. Посмотрев «Вышел ангел из тумана», я написал своим приятелям, которые знакомы с Петром Гладилиным, что он может гордиться этой работой.

К авторскому тексту Креминский относится бережно. И в пьесе Вебера, и в любой другой постановке.

– Я не сторонник насилия над автором. Воля автора для меня священна, тем более, что и автор жив! Это очень цельный материал, он не нуждается в дополнениях и корректуре. В этой истории о сложных философских вещах рассказывается простым, почти детским языком, и именно эту простоту мне хотелось сохранить.

Вероятно, по той же причине в спектакле не будет никаких интерактивных приёмов и привлечения зрителя на сцену.

– Мне, как человеку творческому, близки все идеи. Но каждый материал индивидуален. Эту пьесу интересно посмотреть без разрушения четвёртой стены. Гораздо интереснее и сложнее – через актёрское существование проникнуться всем, что написал автор.

Работа на радио, постановка радиоспектаклей, запись аудиокниг не могли не сформировать особое отношение к звуку. Дмитрий Креминский не раз повторил, что он аудиал.

– У меня вообще особое отношение к речи в театре. Я со студенческой скамьи исповедую ту максиму, что человеческая речь – та же музыка и подчиняется тем же законам. И если я не работаю с композитором, то все свои спектакли оформляю сам. У меня были и опыты написания музыки.

Спектакль «Добро пожаловать в рай» выйдет к Международному женскому дню. Но нельзя сказать, что он ориентирован только на женщин. Мужчинам тоже будет, над чем посмеяться и о чём задуматься.

– В этой пьесе мы говорим в комедийном ключе о тех вещах, о которых не успеваем в нашей суматошной жизни даже подумать. А надо задуматься, правильный ли мы сделали выбор, правильные ли слова сказали. С одной стороны, это вещи банальные. А с другой – за 2000 лет ничего не изменилось, и театр по-прежнему задаёт одни и те же главные вопросы.

Как приверженец старой театральной школы, Креминский не понимает, как можно заниматься театром и отвергать систему Станиславского. По словам режиссёра, это также абсурдно, как заниматься химией и отвергать таблицу Менделеева, или не признавать таблицу умножения в математике.

– Культура – это эхо. Не изучая опыт предшественников, мы никуда не сдвинемся. Нужно не изобретать велосипед, а впитывать опыт, который передаётся из поколения в поколение. Это позволит привносить что-то новое в традиционные формы. Плохо другое – молодёжи пытаются внушить, что всё старое не нужно. Но ведь это происходит на протяжении веков. Вспомните Маяковского с его «сбросить Пушкина с корабля современности». Но идут годы, а мы читаем Пушкина, Гоголя, потому что ничего не меняется. Страна меняется, а с людьми ничего не происходит.

Не хочу никого критиковать, но лично меня модернистские вещи не убеждают. Я буду заниматься тем, чему я научен и что я в театре люблю.