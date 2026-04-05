«Барическая пила» ожидает нас на следующей неделе, метеочувствительным не позавидуешь 

На следующей неделе москвичей, и, вероятно, жителей Рязани, ждут резкие перепады атмосферного давления и возврат зимних условий. К вторнику давление упадёт до 735 мм рт. ст., а к выходным подскочит до 760 мм — разброс в 25 единиц всего за пять дней. Метеочувствительным людям стоит заранее подготовиться.

Прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии для РИА Новости. «Фобос» — один из ведущих негосударственных метеорологических центров России, специализирующийся на детальных краткосрочных прогнозах.

Что такое «барическая пила» и почему она опасна

«Барическая пила» — не официальный термин, а образное название синоптиков для ситуации, когда атмосферное давление резко падает и так же резко растёт в короткий промежуток времени. Именно такой сценарий ожидается в Москве с понедельника по воскресенье.

Для здорового человека подобные колебания проходят незаметно. Но для людей с сосудистыми заболеваниями, гипертонией, мигренями и хроническими болезнями суставов — это реальный стресс-тест для организма. Перепад в 25 мм рт. ст. за пять дней — показатель значительный.

Что и когда ждать москвичам

Воскресенье — понедельник (ночь) В ночь на понедельник над городом установится гребень антициклона. Осадки прекратятся, облачность поредеет. Термометры опустятся до 0 — +3°C. Ненадолго станет тихо и ясно.

Понедельник (день) Покой закончится быстро. Тёплый атмосферный фронт принесёт очередные дожди. Дневная температура — +5…+8°C. Юго-западный ветер усилится до 4–9 м/с. Давление снова пойдёт вниз — до 736 мм рт. ст.

Вторник — среда Ночью — от 0 до +3°C, днём — от +6 до +9°C. Относительно умеренно, но давление продолжает оставаться низким. Именно в эти дни метеочувствительные люди могут чувствовать усталость, головные боли и скачки артериального давления.

Четверг — пятница: пик ухудшения Самые тяжёлые дни недели. В тылу циклона начнут задувать северные ветра. По словам Тишковца, порывы достигнут штормовых 15 м/с. Ожидается метель с видимостью всего 1–4 км. В ощущениях — как будто –5…–8°C на улице, хотя реальные значения будут ниже нуля лишь ночью (–2…–5°C). Днём — не выше +3…+6°C. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Суббота — воскресенье Инициативу перехватит скандинавский антициклон. Погода улучшится: осадки прекратятся, ветер стихнет. Но тепла ждать не стоит — температурный фон останется ниже климатической нормы. Ночью — от 0 до –3°C, днём — +4…+7°C.

Что это означает для людей: главное

Неделя делится на два резко отличающихся периода. До среды — слякотно и сыро, но терпимо. С четверга — настоящее зимнее обострение с метелью, гололёдом и пронизывающим ветром.

Несколько практических выводов: