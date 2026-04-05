«Барическая пила» ожидает нас на следующей неделе, метеочувствительным не позавидуешь 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На следующей неделе москвичей, и, вероятно, жителей Рязани, ждут резкие перепады атмосферного давления и возврат зимних условий. К вторнику давление упадёт до 735 мм рт. ст., а к выходным подскочит до 760 мм — разброс в 25 единиц всего за пять дней. Метеочувствительным людям стоит заранее подготовиться.

Прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии для РИА Новости. «Фобос» — один из ведущих негосударственных метеорологических центров России, специализирующийся на детальных краткосрочных прогнозах.

Что такое «барическая пила» и почему она опасна

«Барическая пила» — не официальный термин, а образное название синоптиков для ситуации, когда атмосферное давление резко падает и так же резко растёт в короткий промежуток времени. Именно такой сценарий ожидается в Москве с понедельника по воскресенье.

Для здорового человека подобные колебания проходят незаметно. Но для людей с сосудистыми заболеваниями, гипертонией, мигренями и хроническими болезнями суставов — это реальный стресс-тест для организма. Перепад в 25 мм рт. ст. за пять дней — показатель значительный.

Что и когда ждать москвичам

Воскресенье — понедельник (ночь) В ночь на понедельник над городом установится гребень антициклона. Осадки прекратятся, облачность поредеет. Термометры опустятся до 0 — +3°C. Ненадолго станет тихо и ясно.

Понедельник (день) Покой закончится быстро. Тёплый атмосферный фронт принесёт очередные дожди. Дневная температура — +5…+8°C. Юго-западный ветер усилится до 4–9 м/с. Давление снова пойдёт вниз — до 736 мм рт. ст.

Вторник — среда Ночью — от 0 до +3°C, днём — от +6 до +9°C. Относительно умеренно, но давление продолжает оставаться низким. Именно в эти дни метеочувствительные люди могут чувствовать усталость, головные боли и скачки артериального давления.

Четверг — пятница: пик ухудшения Самые тяжёлые дни недели. В тылу циклона начнут задувать северные ветра. По словам Тишковца, порывы достигнут штормовых 15 м/с. Ожидается метель с видимостью всего 1–4 км. В ощущениях — как будто –5…–8°C на улице, хотя реальные значения будут ниже нуля лишь ночью (–2…–5°C). Днём — не выше +3…+6°C. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Суббота — воскресенье Инициативу перехватит скандинавский антициклон. Погода улучшится: осадки прекратятся, ветер стихнет. Но тепла ждать не стоит — температурный фон останется ниже климатической нормы. Ночью — от 0 до –3°C, днём — +4…+7°C.

Что это означает для людей: главное

Неделя делится на два резко отличающихся периода. До среды — слякотно и сыро, но терпимо. С четверга — настоящее зимнее обострение с метелью, гололёдом и пронизывающим ветром.

Несколько практических выводов:

  • Для водителей: четверг и пятница — дни повышенного риска на дорогах. Гололедица плюс метель означают резкое ухудшение видимости и сцепления с дорогой. Рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию.
  • Для пешеходов: обувь с нескользящей подошвой в четверг-пятницу — не опция, а необходимость.
  • Для метеочувствительных: наиболее критичные дни — вторник (минимум давления) и переход к выходным (резкий рост). Людям с гипертонией стоит иметь под рукой назначенные препараты и не планировать физических нагрузок.
  • Одевайтесь многослойно — совет самого синоптика. Утром может быть +3°C, к вечеру — ощущение –7°C из-за ветра.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Общество

В Рязанской области стартовал проект «Уроки географии»

Первое из цикла мероприятий в рамках проекта «Уроки географии», инициированного Национальным центром «Россия», состоялось 3 апреля в лицее № 4 г. Рязани. Его участниками стали порядка 100 учащихся, для которых организаторы подготовили интерактивные и познавательные задания по теме отечественной географии.
Новости кино и ТВ

Снегирь сделал предложение Колибри и был раскрыт в шоу «Маска» 5 апреля

В девятом выпуске седьмого сезона шоу «Маска» Снегирь сделал предложение Колибри прямо во время голосования, а затем был разоблачён. Под маской оказался музыкант Арсений Бородин.
Акценты

10 штрафов для дачников в 2026 году: суммы и как их избежать

С 1 марта 2026 года список нарушений, за которые дачникам выписывают штрафы, заметно вырос. Поправки в Земельный кодекс РФ, новые требования к СНТ и ужесточение пожарных норм сделали начало дачного сезона юридически насыщенным. Разбираем 10 реальных составов нарушений — с суммами штрафов, ссылками на законодательные акты и конкретными советами, что делать.
Политика

Российские медики стабилизировали состояние отца главкома ВСУ Сырского — SHOT

Ещё недавно 86-летний Станислав Прокофьевич почти не узнавал близких. Говорил невнятно, практически не реагировал на окружающих. Прогноз был неутешительным. Однако российским медикам удалось стабилизировать его состояние: речь вернулась, сознание прояснилось.
Общество

Свет в центре Рязани отключился из-за «технологического нарушения»

По данным АО РГРЭС, в 22:10 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Театральная площадь, Машиностроителей проезд, Урицкого, Горького, Юннатов, Циолковского, Маяковского, Есенина, Колхозная, Электрозаводская.
Новости России

Суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля

Велосипедист из Мариинска въехал в автомобиль и теперь обязан выплатить страховой компании около 120 тысяч рублей. Кузбасский суд признал его виновным и добавил проценты до полного погашения долга.
Новости России

Герой России из Кузбасса пропал без вести, полиция разыскивает участника СВО

В Юрге с 3 апреля разыскивают Героя России, участника СВО Алексея Асылханова. 23-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Полиция просит всех, кто видел его, позвонить в дежурную часть.
Общество

Первая Неделя космоса стартовала в России 6 апреля

Первая в истории страны Неделя космоса стартовала 6 апреля и продлится до 12-го. Поводом стал юбилей: ровно 65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый космический полёт. Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении этого праздника 29 декабря 2025 года. Теперь Неделя космоса — постоянная дата в российском календаре.

