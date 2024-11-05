7,7 тыс. новорожденных рязанцев обследуют на наличие тяжелых заболеваний

Свыше 7,7 тыс. новорожденных рязанцев будет обследовано на наличие тяжелых заболеваний. Дополнительные средства на эти цели регион получит из федерального бюджета. Об этом сообщил Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону дополнительных средств на проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) в объеме 5 млн 930,5 тыс. рублей. Средства выделяются в связи с увеличением затрат на проведение обследования. В общей сложности в 2024 году на эти цели Рязанская область получит 22 млн 165,8 тыс. рублей. С учетом дополнительных средств расширенный неонатальный скрининг пройдут 7 764 маленьких рязанца.

«Расширение программы неонатального скрининга ведется по поручению нашего Президента В.В. Путина с 2016 года. Тогда обследования проводились на пять тяжелых врожденных заболеваний. Теперь список патологий, которые можно выявить на самой ранней стадии, увеличен до 36 наименований», – сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул: