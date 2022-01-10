45 тысяч рязанцев и гостей города приняли участие в новогодних мероприятиях

45 тысяч рязанцев и гостей города приняли участие в новогодних праздничных мероприятиях. Цифры озвучили на совещании в администрации Рязани.

Совещание с участием представителей управления культуры провела заместитель мэра города Надежда Штевнина.

С 25 декабря прошлого года по 9 января этого в городе прошло более 70 онлайн и офлайн мероприятий.

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По городу ездил «Новогодний Морозобус», в учреждениях соцсферы провели проект «Сказки от Забавы». Одним из главных событий стал Новогодний фестиваль забав.

Прошёл конкурс «Рязань — забавами богата», участницы которого получили ценные призы.

На Лыбедском бульваре провели Фестиваль ледяных скульптур.

В культурно-досуговых учреждениях состоялось 15 новогодних спектаклей, 32 кинопоказа в рамках кинофестиваля «Снежная сказка», которые посетили 4200 человек.

Одной из самых посещаемых площадок стал Лесопарк — там в новогодние каникулы побывали 23 тысячи человек.