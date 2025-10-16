Житель Скопина задержан за угрозы убийством с использованием игрушечного пистолета

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Скопина, который угрожал убийством своей бывшей сожительнице с использованием игрушечного пистолета. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, мужчина не смог смириться с разрывом отношений.

По данным ведомства, 45-летняя потерпевшая сообщила в полицию, что её экс-сожитель, явившись к ней ночью, приставил к ней предмет, похожий на огнестрельное оружие, и заявил о намерении её убить. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и изъяли у него пластиковый макет пистолета.

Расследование ведется по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Статья предусматривает для злоумышленника наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.