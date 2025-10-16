Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ночь с 15 на 16 марта 2025 года стала скорбной вехой для множества верующих: в этот час отошел ко Господу один из самых почитаемых духовных наставников современности — схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин). Его знали не только простые прихожане, но и влиятельные священнослужители, а также политики. Этот батюшка, который на протяжении многих лет был духовником Патриарха Кирилла, обладал непререкаемым авторитетом, и его слова часто принимались как пророческие указания. Об этом пишет РИА Новости.

Молитва о мире и тихое преставление

Очевидцы, находившиеся рядом со старцем в его последние мгновения, свидетельствуют об удивительном спокойствии. Инокиня Анна, его келейница, вспоминала, что старец покидал этот мир очень мягко и безмятежно — это было похоже на то, как гаснет свеча. При этом он до последнего мгновения не отпускал ее руку и что-то тихо шептал губами.

Как рассказал Кирилл Фролов, возглавляющий Ассоциацию православных экспертов, даже на смертном одре Илий возносил молитвы исключительно о мире и родной державе. Эти слова он повторял снова и снова, будто спешил передать наиболее важное послание: о глубокой вере и неизбежной надежде на духовное возрождение нашего Отечества.

«Нет других вариантов, кроме победы»

Кирилл Фролов, делясь воспоминаниями, подчеркнул, что в последние месяцы своей жизни схиархимандрит Илий очень часто говорил о судьбе России. Это были не политические дискуссии, а беседы, наполненные мощным духовным смыслом. Старец был убежден: страна сейчас проходит через тяжелейшее испытание, но после него непременно придет победа, которая станет очищением и настоящим возвращением к духовным корням.

«Он говорил это с такой твердостью, словно не высказывал свое мнение, а просто повторял услышанное откровение», — вспоминает Фролов. Он утверждает, что с самого начала СВО и до самого последнего дня своей жизни старец непреклонно заявлял: «У России нет других вариантов, кроме победы».

Для самого отца Илия борьба всегда была не против внешних врагов, а против угроз внутренних. Он смотрел на происходящее как на великую битву за душу народа. Старец объяснял, что любые испытания посылаются только для того, чтобы каждый человек и страна в целом вспомнили о своих истоках, о подлинной вере, о своем высоком призвании — быть хранителями православного наследия.

Три духовных ключа к благополучию

Схиархимандрит Илий регулярно подчеркивал, что дорога к миру пролегает не только через внешние успехи, но, прежде всего, через внутреннее преображение души. Он выделил три ключевых духовных условия, без выполнения которых Россия не сможет обрести истинное благополучие и покой.

Первое и главное — это неукоснительное сохранение православной веры. Старец был уверен, что именно от этого зависит вся судьба государства, напоминая, что духовное отречение в свое время уже стало причиной национальных трагедий. Он с глубоким сожалением говорил о периоде, когда народ отвернулся от церкви, подменив живую веру бездушной идеологией.

Второе условие, о котором говорил Илий, заключалось в восстановлении братства между народами исторической Руси. Он называл Россию триединой — Великой, Белой и Малой. По его глубокому убеждению, разорванные связи между тремя славянскими народами должны быть восстановлены не с помощью политических методов, а исключительно через покаяние и взаимную любовь.

Третье условие звучало одновременно символически и совершенно прямолинейно: старец настаивал на необходимости «погребения прошлого», имея в виду, конечно же, «нетленные мощи» Ленина. Илий считал, что страна не сможет возродиться до конца, пока не освободится от идеологических призраков прошлого. В погребении вождя мировой революции он видел важнейший шаг на пути к полному духовному очищению.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Фото: patriarchia.ru

Пророк современности, который видел душу

Для очень многих людей схиархимандрит Илий был надежным маяком и духовным ориентиром. Паломники, приезжавшие в знаменитую Оптину пустынь, где он долгое время нес послушание, часто говорили, что даже короткая беседа со старцем могла полностью перевернуть их жизнь. Батюшка изъяснялся всегда просто, но его слова были удивительно меткими, а советы действовали куда лучше многочасовых проповедей.

Кто-то приходил к нему, измученный личными бедами, а схиархимандрит, не вникая в детали, просто напутствовал: «Помоги кому-то рядом, и Бог обязательно поможет тебе». Другие жаловались на постоянное непонимание со стороны близких. В ответ он часто протягивал такому человеку небольшое зеркальце и просил прочитать строку из Евангелия от Матфея — о том, что нужно сначала вынуть бревно из собственного глаза.

И таких историй, подтверждающих его прозорливость, великое множество. О старце говорили, что «он видит душу человека насквозь». И каждый, кто хоть раз в жизни встречался с отцом Илием, уносил домой не только благословение, но и ни с чем не сравнимое ощущение света в душе.

Служение длиною в десятилетия

Будущий схиархимандрит появился на свет в 1932 году, а монашеский постриг принял в середине 1960-х. Несколько лет он провел на священной горе Афон. После возвращения на родину Илий сначала стал духовником братии Оптиной пустыни, а затем получил назначение на должность духовника главы Русской православной церкви.

На протяжении многих десятилетий он оставался мощной опорой для всех, кто искал утешения, мудрого совета или просто искреннего человеческого участия. При этом старец никогда не делил людей по их положению: он одинаково относился как к самым простым паломникам, так и к высокопоставленным государственным деятелям.

Константин Малофеев, учредитель телеканала «Царьград» и человек, близко знавший старца, вспоминал: «Он возносил молитвы о людях, и они действительно доходили до Господа. Я своими глазами видел, как происходили чудесные перемены в судьбах тех, за кого он молился».

Россия вернется к своим корням

Еще при жизни схиархимандрит Илий не раз повторял, что время испытаний абсолютно необходимо для духовного пробуждения народа. Он твердо верил, что Россия, пройдя через всю эту боль и потрясения, вновь обретет былую силу — но только в том случае, если сохранит веру и не откажется от своей исторической миссии.

Для тех, кто знал Илия лично, его уход стал очередным напоминанием, что настоящая сила России кроется не только в ее мощи, но и в глубине ее веры.

Предсмертное пророчество схиархимандрита Илия о будущем страны воспринимается сегодня уже не как мистическое предсказание, а как вполне конкретное духовное руководство к действию. Он предрекал победу — но победу не только военную, но и, что самое главное, внутреннюю.

Старца Илия похоронили 18 марта 2025 года в Оптиной пустыни, рядом с часовней, где он долгие годы нес свое служение. Проститься с батюшкой приехало свыше десяти тысяч человек со всей России. Отпевал схиархимандрита лично Патриарх Кирилл.