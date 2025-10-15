С арендатором Турлатовской свалки расторгнут договор на использование земель из-за опасных отходов

С арендатором Турлатовской свалки в Рязани досрочно расторгнут договор на использование 60 000 кв. м земель федерального значения. Об этом сообщает прокуратура области.

Прокуратура Рязанской области осуществляет деятельность по возврату в федеральную собственность земельных участков, которые использовались с нарушениями закона. В частности, в районе Турлатово города Рязани выявлены факты размещения отходов различных классов опасности на землях, находящихся в федеральной собственности.

Установлено, что участок площадью 60 000 кв. м предоставлен в аренду физическому лицу в 2018 году для размещения вискозных отстойников, являвшихся частью системы очистных сооружений бывшего промышленного предприятия.

В июне-августе 2025 года в ходе проверки выявлено, что указанное сооружение было полностью разрушено, что сделало невозможным его использование по целевому назначению.

Кроме того, на указанных землях несанкционированно размещались отходы различных классов опасности.

Прокурор обратился в суд с иском к МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях и арендатору, требуя прекратить право собственности физического лица на разрушенный объект и расторгнуть договор аренды.

Заявленные требования судом удовлетворены в полном объеме.