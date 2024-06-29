Суббота, 29 июня, 2024

18-летний водитель устроил ДТП под Рязанью, погиб несовершеннолетний

Автор: 7info

Опубликовано

Сегодня, примерно в 07:15, недалеко от 13-го километра автодороги «Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино», в Рыбновском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Хёндай», 18-летний житель Москвы, по предварительной информации, съехал с дороги и наехал на дерево.

В результате аварии погиб 17-летний пассажир, 15-летний пассажир получил травмы, пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

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