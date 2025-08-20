Среда, 20 августа, 2025
17.1 C
Рязань
Происшествия

16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани

Алексей Самохин

Массовое ДТП в посёлке Приокский в Рязани устроила 16-летняя девушка. Об этом говорится в сводке регионального управления Госавтоинспекции. 

По данным полиции, во вторник, 19 августа, в 21:55 у дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».

Помощь медиков после аварии потребовалась 38-летнему мужчине, управлявшему «Дэу Нексия». 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 

В соцсетях очевидцы сообщили, что часть из участвовавших в аварии автомобилей была припаркована на улице.

16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Последние новости

Кино и ТВ

НТВ объявил участников нового сезона «ВИА Суперстар!»

За главный приз будут бороться десять известных коллективов
Новости России

Попавшего в госпиталь участника СВО с Урала объявили беглецом

Участника спецоперации из Талицы Свердловской области объявили беглецом после попадания в...
Новости России

РГ: актриса Софья Шельменкина могла умереть в лесу от переохлаждения

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина могла погибнуть в лесу...
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Mash: Украина потеряла 1,7 миллиона военных в ходе СВО

Украина потеряла 1,7 миллиона военных в ходе проведения спецоперации,...
Новости России

Екатеринбуржцы рассказали, как ребенку оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

Жители Екатеринбурга пытались оказать первую помощь двухлетнему мальчику, которому...
Общество

Рязанское отделения Движения Первых проведёт праздник в честь Дня знаний

Участниками торжества могут стать школьники, студенты, педагоги и родители
Спорт

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России после разгромного поражения

Во вторник, 19 августа, во втором раунде Пути регионов рязанцы в гостях уступили с разгромным счётом команде «Салют Белгород» — 0:3.