16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани

Массовое ДТП в посёлке Приокский в Рязани устроила 16-летняя девушка. Об этом говорится в сводке регионального управления Госавтоинспекции.

По данным полиции, во вторник, 19 августа, в 21:55 у дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».

Помощь медиков после аварии потребовалась 38-летнему мужчине, управлявшему «Дэу Нексия».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В соцсетях очевидцы сообщили, что часть из участвовавших в аварии автомобилей была припаркована на улице.