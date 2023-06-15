Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

16-17 июня в Рязанской области ожидается жара 30-31 градус

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В пятницу и субботу, 16 и 17 июня, на территории Рязанской области воздух местами прогреется до 30-31 градуса. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан воздержаться от посещения лесов, не разводить костры во время отдыха на водоёмах возле лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, а также не разрешать детям играть с огнём.

Ранее Рязанский гидрометцентр предупредил о возможном повышении класса пожарной опасности до чрезвычайного, 5-го.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

ВТБ предложил условия льготной ипотеки для молодежи

Банк считает необходимым запустить для них софинансируемые государством вклады, которые затем можно использовать в качестве первого взноса, а на время стройки нового жилья – помогать им субсидией на аренду.

Представители ветеранских организаций Рязанской области обсудили роль военной службы по контракту

Участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Валерий Конопацкий отметил, что государство сейчас предоставляет достойные выплаты служащим по контракту.

Виталий Артемов: «Мы и в дальнейшем продолжим оказание помощи мобилизованным, добровольцам и их семьям»

Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки участников СВО и их семей были установлены и городские меры поддержки.

53 дворовых территорий благоустроят в Рязани в 2023 году

По результатам рейтингового голосования 2022 года в текущем году благоустроят парк имени Гагарина, Черезовские пруды со стороны Новосёлов, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, и Лесопарк – от первого разворотного круга до озера Ореховое.

На ремонт дорог в Рязани в 2023 году потратят 1 млрд 100 млн рублей

Общая протяжённость отремонтированных дорог в прошлом году составила 47 км.

Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани

И.о. мэра Рязани выступил перед депутатами Рязанской городской думы с отчётом за прошлый год.

Бюджет Рязани по доходам в 2022 году превысил план на 2,4%

На социальную сферу потратили 63% от общего объёма — примерно 11,8 млрд рублей. Больше четверти всех расходов пришлось на дороги и ЖКХ.

ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

Цифровая платформа будет доступна 1,3 млн клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям.

Жительницу Рязанской области будут судить за хищение больше 18 млн рублей «Почты России»

Уголовное дело будет рассматривать Рыбновский районный суд.

Последствия алкогольной зависимости

Болезнь нарушает нормальные суждения и самоконтроль. Алкогольная зависимость вызывает помимо проблем со здоровьем юридические, финансовые и семейные проблемы.

Влияние алкоголя на сердце

Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к развитию алкогольной кардиомиопатии - расширению полости и снижению сократительной функции левого желудочка.

Павел Малков: На ПМЭФ-2023 планируем подписать больше 50 соглашений

Большинство из них — о реализации в нашем регионе новых инвестиционных проектов. Общая сумма вложений в экономику Рязанской области составит примерно 70 млрд рублей.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации