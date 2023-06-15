16-17 июня в Рязанской области ожидается жара 30-31 градус

В пятницу и субботу, 16 и 17 июня, на территории Рязанской области воздух местами прогреется до 30-31 градуса. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан воздержаться от посещения лесов, не разводить костры во время отдыха на водоёмах возле лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, а также не разрешать детям играть с огнём.

Ранее Рязанский гидрометцентр предупредил о возможном повышении класса пожарной опасности до чрезвычайного, 5-го.