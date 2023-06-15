Класс пожарной опасности на востоке Рязанской области может повыситься к концу недели

Синоптики Рязанского гидрометцентра представили прогноз на конец текущей недели. В регионе температура воздуха неуклонно растёт, что может привести к повышению класса пожарной опасности в некоторых районах до чрезвычайного, 5-го.

Во второй половине недели воздух может прогреться до 30 градусов. Дожди, если и пройдут, будут небольшими и локальными. В основном погода ожидается без осадков. Сейчас в большинстве районов Рязанской области сохраняется высокая пожарная опасность — 4-й класс.

В связи с крайне низким содержанием влаги в верхнем слое почвы длительное время вызывает тревогу состояние сельхозкультур. Наблюдения выявили предпосылки к почвенной засухе в Сараевском и Михайловском районах. Пока о начале засухи говорить рано, но есть вероятность такого развития событий.

Ночи станут теплее, и температура в водоёмах региона повысится. Это позволит смело открыть купальный сезон.

В гидрометцентре напомнили, что за состоянием здоровья в жару нужно следить особенно тщательно.

По материалам Р.В. Степанова