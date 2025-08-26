Вторник, 26 августа, 2025
15 пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе выписаны из стационаров

Анастасия Мериакри
15 пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе выписаны из стационаров. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

В списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах проходят лечение 25 человек. Из них 15 в больницах Рязани и 10 в медцентрах Москвы. На данный момент из стационаров выписаны 15 человек.

85 граждан подали заявление на получение выплат в связи с тем, что их имущество пострадало в результате ЧС. На первоочередные нужды направлены выплаты 68 пострадавшим.

17 семей погибших подали заявления на выплату, 16 из них получили средства из регионального бюджета. По ранению подано 11 заявлений, выплачено 2 компенсации.

Региональный режим ЧС снят, продолжает действовать муниципальный режим ЧС.

