Звезда шоу «Танцы со звёздами» умерла от коронавируса в 41 год

На 42-м году жизни от коронавируса скончалась актриса Кристина Асмаловская. Об этом сообщила её коллега по съёмкам в передаче «АБВГДейка» Татьяна Черняеева.

По её словам, Асмаловская не ставила вакцину от COVID-19.

— Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте, — пишет Татьяна.

Кристина Асмаловская в 2012 году принимала участие в шоу телеканала «Россия» «Танцы со звёздами». Вместе с Маратом Башаровым она заняла третье место.

Актриса также снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви».

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