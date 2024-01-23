Золотой мост для певца XVIII века

Накануне Татьяниного дня в Центральной городской библиотеке имени С А Есенина прошла встреча-концерт с музыковедом и певицей из Москвы Татьяной Диваковой. Она — лауреат международных конкурсов , также как и

ее концертмейстер Надежда Сосланд. Татьяна и Надежда приехали вдвоем в наш город, чтобы представить эпоху барокко в ее музыкальном многообразии.

Музыка барокко — это период развития классической музыки 17-18 веков, и около трехсот композиторов сочиняли свои оперы в те времена. А известны широкой публике лишь единицы. Бах, Вивальди, Гендель, Генри Перселл, Жан — Батист Люлли. Татьяна Дивакова занимается изучением этого богатого музыкального направления уже не один десяток лет. Ищет и открывает имена музыкантов эпохи барокко.

Она сама обладает колоратурным меццо-сопрано и исполняет арии из знаменитых опер 18 века, периодически стажируясь в Италии и Франции.

А еще читает свои стихи, которые во многом тоже об этой великолепной эпохе. И, конечно, рассказывает о самых ярких представителях того времени.

Рязанская публика восторженно встретила гостей из Москвы. Сложно сказать, что понравилось больше. Виртуозные вокальные пассажи и трели, которыми удивляла певица, или собственные стихи, которые она читала из недавно вышедшей книги «Эквилибриум», что переводится с латыни как равновесие. Статная, эффектная Татьяна Викторовна Дивакова — настоящая актриса. Ее рассказ о музыке был задуман отдельным моноспектаклем. Особенно запомнилась зрителям история о выдающемся певце 18 века Фаринелли. Это был псевдоним итальянца Карло Броско, от голоса которого сходила с ума вся Европа, многие падали в обмороки на его концертах. О чем красноречиво сняли фильм за

границей в 1994 году, с выразительным названием «Фаринелли — кастрат».

А в 18 веке англичане даже придумали золотыми пластинами украсить мост специально к приезду великого маэстро Фаринелли. Чудеса исцеления случались в жизни этого вокалиста. В течение долгих лет он спасал своим пением глубоко больного короля Испании Филиппа V, страдающего жесточайшей депрессией. Монарх периодически отказывался от трона, не выходил месяцами из своих покоев, и только небесный голос итальянского «соловья» помогал обретать равновесие страдающей психике короля. Татьяна Викторовна подарила библиотеке журналы «Час культуры», которые издаются в Санкт-Петербурге, и в которых есть статьи о музыке барокко в России. Это тема ее следующего концерта.

Много времени Татьяна Дивакова проводит в главной библиотеке страны — Ленинке, а еще в архивах Флоренции и Венеции, так что ее знания эпохи барокко фундаментальны и глубоки.

И на фоне ее рассказов знаменитый фильм о Фаринелли поблек, а также кино «Король танцует» о композиторе Люлли. Эти киномифы показались публике сухими эпизодами из жизни музыкальных идолов 18 столетия. Настолько красочно и страстно передала их жизнь героиня вечера в библиотеке.

Современный писатель и музыковед из Франции Патрик Барбье, издавший не так давно книгу о Фаринелли, сказал в интервью российским СМИ, что этот певец для 18 века имел такое же значение как Мария Каллас для 20 века.

Рязанцам было приятно услышать много нового, интересного и поучительного от прекрасной, образованной и талантливой гостьи.

А еще Дивакова пишет нежнейшие акварели. Красота и творческая многогранность — это все о ней. Настоящая дива посетила со своим концертом наш город. Публика долго не хотела отпускать гостью и взяла с нее обещание вновь приехать с выступлением на рязанскую землю. Концертмейстер Надежда Сосланд аккомпанировала певице. А еще отдельно исполнила сольную программу

с прекрасными сонатами Доменико Чимарозы, в которых были чарующая лирика и философская грусть. Сочетание музыки и поэзии в исполнении мастеров сцены. Так прошел Татьянин день в Есенинке.