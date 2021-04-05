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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Жителям Рязанской области уже при покупке смартфона доступно Мобильное приложение Почты России

7info7

Покупатели новых смартфонов смогут устанавливать мобильное приложение Почты России при первом же запуске устройства и сразу начинать пользоваться сервисами Почты. В прошлом году приложение Почты вошло в список социально значимых приложений, которые Минцифры РФ рекомендует устанавливать на смартфоны. Все приложения из этого списка войдут в агрегатор Минцифры Applist, который и предложит устанавливать приложение.

Мобильное приложение Почты России открывает полноценный доступ к цифровым сервисам компании, которые экономят время клиентов и делают обслуживание более удобным. В приложении можно отследить отправления, оформить быстрое получение отправлений по электронной подписи без паспорта, оформить предоплаченные посылки для сдачи без очереди, вызвать курьера, купить товары на маркетплейсе, получить актуальную информацию о работе отделений и многое другое.

В марте 2021 г. количество уникальных пользователей приложения Почты России (MAU) составляло 5,6 млн человек, пользователи оценивают его на 4.8 баллов из 5. 

Чаще всего клиенты Почты России пользуются в приложении услугой по предзаполнению посылок, которая существенно экономит время. С её помощью клиент может самостоятельно оформить и оплатить посылку и без очереди сдать её в отделении. В 2020 г. этой услугой пользовались на 24% чаще, чем годом ранее.

В 2020 г. Почта России значительно увеличила функционал приложения и создала ряд дистанционных сервисов, которые оказались чрезвычайно востребованными в пандемию. Появилась возможность оформить в приложении доставку заказов из почтовых отделений на дом. За 2020 г. курьеры и почтальоны почты доставили на дом 1,5 млн интернет-заказов из почтовых отделений, около 1 млн доставок клиенты оформили через приложение Почты. Также появилась возможность отправлять посылки по номеру телефона. На сегодняшний день услугой воспользовалось уже более 1 млн человек.  

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