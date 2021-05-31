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Понедельник, 31 мая, 2021
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Жительница Рязанской области потратила выигрыш в лотерею на ремонт жилья и поездку в Сочи

7info7
Изображение Дина Орлова с сайта Pixabay
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Жительница Рязанской области выиграла 700 тысяч рублей в лотерею, сообщили в пресс-службе Столото.

Юлия Суркова часто получает в подарок лотерейные билеты от родных. Счастливым для неё стал билет на 344-й тираж «Жилищной лотереи». Его рязанке подарила бабушка.

Часть выигрыша Суркова вложила в ремонт жилья. На остальные вместе с семьёй она отправилась на горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи.

Мы катаемся на горных лыжах, поэтому каждый год приезжаем в Красную Поляну. В этом году отдохнули не на заработанные деньги, а на выигранные, — поделилась победительница.

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