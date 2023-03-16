Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жительницы Клепиковского района больше 3 месяцев не могут получить жизненно важные льготные препараты

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Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Прокуратура Клепиковского района выявила нарушения в сфере льготного обеспечения граждан лекарствами. Две местные жительницы, состоящие на учёте в Клепиковской районной больнице по инвалидности, больше 3 месяцев не могут получить жизненно важные льготные препараты.

При обращении с рецептами в аптечный пункт женщине не выдали препараты, а также отказали в получении лекарств для её матери. Объяснили это отсутствием препаратов на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация» и непоступлением в аптечный пункт.

Проверка надзорного ведомства показала, что «Рязань-Фармация» имеет действующую лицензию и осуществляет фармацевтическую деятельность в Клепиковском районе, в том числе и в аптеке, расположенной в рабочем посёлке Тума, ул. Ленина, д. 62.

Руководителю «Рязань-Фармация» внесено представление, которое находится на рассмотрении, – сообщили в районной прокуратуре.

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