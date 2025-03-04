Сотрудницу ЗАГСа Михайловского района подозревают в получении взятки

Сотрудницу ЗАГСа Михайловского района 50 лет подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.
По данным следствия, главный специалист ЗАГСа администрации муниципального образования — Михайловского района, в октябре 2024 года получила от жительницы города Москвы взятку в сумме 30 тысяч рублей. За полученные денежные средства подозреваемая внесла изменения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Преступная деятельность должностного лица выявлена при участии оперативных сотрудников УМВД России по Рязанской области.