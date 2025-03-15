Жительница курского села вела дневник о жизни в оккупации

Жительница села Мартыновка Курской области, освобожденного 11 марта, вела рукописный дневник о жизни в оккупации, чтобы ее родные могли узнать о ее последних днях. Этот дневник был передан ТАСС бойцами отряда петербургского спецназа «Ахмат», которые эвакуировали тело погибшей женщины.

Имя жительницы неизвестно. В одной из записей она пишет:

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть и не очень хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. <…> Простите меня, а я всех прощаю. Очень жалко всех. <…> Думаю о вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет».

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В дневнике она обращается к внучке Елене:

«Лена! Сегодня 13 ноября, я еще жива. Холодно, но дождя нет, в хате +4 градуса. Завтра 13-е — твой день рождения. Поздравляю, желаю здоровья, счастья и всего наилучшего. <…> Лена, президент [США Дональд] Трамп сказал: «Я эту войну прекращу за 24 дня» (Трамп заявлял о «24 часах»)».

Женщина также пишет о своей усталости и мечтах о скорой смерти:

«С каждым днем холодает. Живу, как в одиночной камере. Все свое, но ни газа, ни света, ни воды нет. Жалко хаты и своих вещей — халата, платков, скатертей, покрывал… И вас всех жалко-жалко. Ветер сильный, холодно. Думаю: хотя бы умереть поскорее, чтобы не мучиться. Я прожила не очень хорошо, но 77 лет. <…> Лена, после войны приедете, найдете хоть косточку — похороните возле Светы. Поставьте крест и фотографию».

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны РФ приступили к эвакуации тел погибших мирных жителей в Мартыновке. На данный момент обнаружены тела двух пожилых женщин.