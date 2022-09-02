Пятница, 2 сентября, 2022
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Жительница Клепиковского района попала под следствие за попытку подкупить полицейского

Жительница Клепиковского района Рязанской области, 2001 года рождения, стала фигуранткой уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, девушка перечислила 45 тысяч рублей незнакомому мужчине, который сообщил, что имеет связи в полиции. Эти деньги должны были передать полицейскому, чтобы мужа подозреваемой не привлекли к ответственности за нетрезвое вождение.

Довести задуманное до конца не удалось, так как посредник изначально не собирался передавать деньги.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

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