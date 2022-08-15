Жительница Абакана родила ребёнка в машине, мальчик умер

В Хакасии следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка во время преждевременных родов в машине. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сообщение о ЧП поступило 12 августа. 33-летняя жительница Абакана, находившаяся на 25-й неделе беременности, поехала к родителям в Таштыпский район, где почувствовала предродовые схватки. Она поехала на автомобиле в Абакан, но в дороге произошли преждевременные роды. Мальчик родился мёртвым.

По данным следователей, роженица состояла на учёте в Республиканском перинатальном центре, патологий во время беременности не выявлено.

По делу идёт проверка, результаты послужат основанием для принятия процессуального решения.