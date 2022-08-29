Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Жителям эвакуированных населённых пунктов Рязанской области разрешат вернуться в свои дома

Скриншот из видео пресс-службы ГУ МЧС Рязанской области

Увеличение площади, пройденной огнём в Рязанской области, происходит за счёт планового отжига. Подробности тушения природных пожаров в регионе рассказал в своём Telegram канале Павел Малков.

По словам врио губернатора региона, обстановка нормализовалась, населённым пунктам пожары не угрожают. В связи с этим решено рекомендовать жителям вернуться в свои дома из пунктов временного размещения.

Павел Малков: «На северной кромке основного пожара огонь практически ликвидирован. Южная и западные кромки уже почти не активны. Продолжается работа на восточной кромке, для профилактики распространения огня применяют плановый отжиг»

Всего за время тушения в рязанских лесах проложили более ста километров минерализованных полос шириной 6-40 метров. Авиация совершила более 3,1 тысячи вылетов и сбросила на очаги почти 24 тысячи тонн воды.

Группировка личного состава и техники, включая авиацию, сокращается. Практически потушен пожар в районе Заборья в Рязанском районе, – отметил врио рязанского губернатора.

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