Жителям эвакуированных населённых пунктов Рязанской области разрешат вернуться в свои дома

Увеличение площади, пройденной огнём в Рязанской области, происходит за счёт планового отжига. Подробности тушения природных пожаров в регионе рассказал в своём Telegram канале Павел Малков.

По словам врио губернатора региона, обстановка нормализовалась, населённым пунктам пожары не угрожают. В связи с этим решено рекомендовать жителям вернуться в свои дома из пунктов временного размещения.

Павел Малков: «На северной кромке основного пожара огонь практически ликвидирован. Южная и западные кромки уже почти не активны. Продолжается работа на восточной кромке, для профилактики распространения огня применяют плановый отжиг»

Всего за время тушения в рязанских лесах проложили более ста километров минерализованных полос шириной 6-40 метров. Авиация совершила более 3,1 тысячи вылетов и сбросила на очаги почти 24 тысячи тонн воды.

Группировка личного состава и техники, включая авиацию, сокращается. Практически потушен пожар в районе Заборья в Рязанском районе, – отметил врио рязанского губернатора.