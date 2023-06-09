Жителя Скопинского района будут судить за жестокое убийство матери

В Скопинском районе следователи завершили расследование уголовного дела местного жителя 1969 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 22 марта 2023 года пьяный обвиняемый во время бытовой ссоры зарезал мать. Сын нанёс престарелой женщине 15 ножевых ударов в область головы, шеи, туловища. Раны оказались смертельными.

Причиной ссоры стали упрёки матери по поводу нежелания мужчины устраиваться на работу.

Обвиняемый находится в СИЗО. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.