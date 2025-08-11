Жителя Рязанской области подозревают в избиении сотрудника полиции

Жителя Рязанской области подозревают в совершении насильственных действий к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 45-летнего жителя Шиловского района Рязанской области возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц Шиловского района Рязанской области, выражая явное неуважение к обществу, высказывался нецензурной бранью. По данному факту в правоохранительные органы поступило сообщение. В целях недопущения нарушения общественного порядка на место незамедлительно прибыл сотрудник полиции. Подозреваемый, будучи недовольным законным требованием полицейского о прекращении противоправных действий, желая воспрепятствовать его законной деятельности, умышленно причинил ему телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.