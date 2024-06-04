Жителя Рязани признали виновным в убийстве 15-летней девушки

Собранные Следственным управлением СК России по Рязанской области доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении жителя Рязани. Его обвиняют в убийстве с целью сокрытия другого преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый планировал заниматься незаконным распространением наркотиков и предложил несовершеннолетней девушке участвовать в этом. Опасаясь, что она может рассказать о преступных намерениях, мужчина решил убить ее. 8 января 2021 года мужчина пригласил девушку в арендованную квартиру, где задушил ее. После этого он предпринял меры по сокрытию тела и следов преступления.

Сотрудники следственного управления пресекли его действия, направленные на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. В ходе следствия и оперативных мероприятий были получены доказательства, полностью изобличающие мужчину в совершении этих преступлений.

На основании вердикта присяжных заседателей суд вскоре вынесет окончательный приговор.

По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, убитой было всего 15 лет.