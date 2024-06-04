Вторник, 4 июня, 2024

Жителя Рязани признали виновным в убийстве 15-летней девушки

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

Собранные Следственным управлением СК России по Рязанской области доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении жителя Рязани. Его обвиняют в убийстве с целью сокрытия другого преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый планировал заниматься незаконным распространением наркотиков и предложил несовершеннолетней девушке участвовать в этом. Опасаясь, что она может рассказать о преступных намерениях, мужчина решил убить ее. 8 января 2021 года мужчина пригласил девушку в арендованную квартиру, где задушил ее. После этого он предпринял меры по сокрытию тела и следов преступления.

Сотрудники следственного управления пресекли его действия, направленные на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. В ходе следствия и оперативных мероприятий были получены доказательства, полностью изобличающие мужчину в совершении этих преступлений.

На основании вердикта присяжных заседателей суд вскоре вынесет окончательный приговор.

По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, убитой было всего 15 лет.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Соцсети: на Украине паника из-за пропажи без вести «Птах Мадяра»

Младшая дочь впервые пришла на могилу Заворотнюк после похорон

Российская армия взяла в плен французского наемника под Харьковом

В Екатеринбурге разыскивают посла Польши за нарушение закона

Раскрыта судьба белгородской бабушки, не впустившей детей в укрытие

В Рязанской области стартовали «Дни финансовой грамотности населения»

Как понять, что ваша собака получила тепловой удар, рассказала ветеринарный врач

В Рязани нашли пропавшую 10-летнюю девочку

Водитель Haval перевозил пассажиров в открытом багажнике

В Рязанском госуниверситете подвели итоги фестиваля «Есенинская весна»

Умерла Мария Бурденкова, последняя живая участница войны в Скопинском районе

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с жилым домом в Касимове

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Соцсети: на Украине паника из-за пропажи без вести «Птах Мадяра»

Новости мира
Под Харьковом пропали без вести боевики батальона морской пехоты...

Младшая дочь впервые пришла на могилу Заворотнюк после похорон

Новости мира
Родственники Анастасии Заворотнюк сводили ее пятилетнюю дочь Милу на...

Российская армия взяла в плен французского наемника под Харьковом

Новости мира
Вооруженные силы России захватили в плен французского наемника, который...

В Екатеринбурге разыскивают посла Польши за нарушение закона

Новости мира
Посла Польши Кшиштофа Краевского и его личный спецназ разыскивают...

Раскрыта судьба белгородской бабушки, не впустившей детей в укрытие

Новости мира
Пенсионерку из Белгорода, которая не впустила детей в подъезд...