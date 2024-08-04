Жители улицы Пугачева в Рязани жалуются, что им приходится латать ямы на дороге самостоятельно с помощью строительного мусора

Рязанцы пожаловались на состояние дороги улице Пугачева. Свое обращение они опубликовали в Telegram-канале «ЧП И ДТП Рязань».

Свою проблему они уже не первый раз освещают в СМИ. Рязанцы пишут, что асфальтовое покрытие на улице полностью разрушено. Особенно остро проблема ощущается жителями дома 11/19. Здесь около второго подъезда, как сообщается, образовался значительный провал.

— На автомобиле невозможно проехать, не задев днищем многочисленные ямы. Мы пытаемся самостоятельно латать выбоины с помощью строительного мусора, так как по закону не имеем права ремонтировать данный участок по собственной инициативе, — пишет автор поста.

Также жители улицы Пугачева утверждают, что в середине июля приехали сотрудники администрации и уверяли, что ремонтные работы начнутся вскоре. Однако до сих пор ситуация на дороге не меняется.

Рязанцы не первый раз пытаются заделывать ямы на дороге своими силами. 16 июля очевидцы засняли, как двое мужчин латают яму на Касимовском шоссе.