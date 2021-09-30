Жители Рязанской области могут оформить благотворительную подписку к Дню пожилого человека

В Рязанской области Почта России регулярно проводит акцию по подписке «Дерево добра», привлекая к ней известных людей, представителей органов власти, организации и предприятия. В канун Дня пожилого человека УФПС Рязанской области предлагает всем желающим принять участие в благотворительной подписке и сделать подарок подопечным домов престарелых.

Почта России запустила благотворительную программу «Дерево добра» в 2015 г. С тех пор каждый может оформить подписку на журналы или газеты и подарить ее дому престарелых, школе-интернату, сельской библиотеке или другому российскому социальному учреждению. Сделать это можно в отделении почтовой связи или онлайн из любой точки мира. В 2020 г. на сайте программы было оформлено более 5800 благотворительных подписок.

Оформить подписку можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Почта России», во всех почтовых отделениях или через почтальона. Для этого достаточно перейти по ссылке, выбрать свой регион — Рязанская область, определить категорию граждан, которым хотите сделать подарок – Дома для одиноких, престарелых, инвалидов, а также выбрать дом – интернат и издание в подарок.

Отметим, что подписку в подарок можно оформить в адрес любого человека, в случае если известен его точный адрес. На сайте или в мобильном приложении компании можно в режиме онлайн оформить и оплатить подписку для себя и своих близких из любой точки мира в любой регион России с доставкой прессы до почтового ящика.