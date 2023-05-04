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Четверг, 4 мая, 2023

Жители Рязани могут бесплатно проверить свои родинки

Фото: ГБУРО Областной кожно-венерологический диспансер ВКонтакте
Фото: ГБУРО Областной кожно-венерологический диспансер ВКонтакте

Рязанский кожно-венерологический диспансер ко Дню диагностики меланомы в России проведёт акцию по обследованию родинок на видеодерматоскопе.

В субботу, 13 мая, с 9 до 15 часов бесплатное обследование на уникальном для Рязанской области оборудовании будут проводить высококвалифицированные специалисты – заведующая первым поликлиническим отделением ОККВД Татьяна Комарова и заведующий платным отделением ОККВД Сергей Политов.

В отличие от стандартного дерматоскопического обследования при видеодерматоскопии врач осматривает кожу с использованием цифровой камеры на высокотехнологичном оборудовании.

Количество мест ограничено до 30 человек. Необходима предварительная запись по телефону 8 (900) 969-69-55. Записаться можно в будни с 8 до 20 часов.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Пациентов примут по адресу ул. Спортивная, д. 9, на первом этаже, в первом поликлиническом отделении.

Срочно обследовать невус (родинку) нужно в следующих случаях:

1. Родинка поменяла цвет или поверхность.

2. Есть кровотечение из родинки (даже незначительное).

3. Волосы на родинке начали выпадать.

4. Родинка начала быстро и несимметрично увеличиваться, на коже появилось новообразование непривычного вида.

5. Родинка часто травмируется или на коже есть долго незаживающие раны.

Возрастное ограничение 0+

Жители Рязани могут бесплатно проверить свои родинки

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