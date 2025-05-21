Жители многоэтажки в Рязани обратились к Бастрыкину по вопросу нарушения своих прав

Жильцы многоквартирного дома на улице Тимакова в Рязани обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает СК по Рязанской области.

Жители девятиэтажного многоквартирного дома по улице Тимакова обратились к Бастрыкину по вопросу нарушения своих прав. С февраля 2025 года в здании, в котором проживает большое количество пенсионеров, а также три участника СВО, один из которых является инвалидом, не функционирует лифтовое оборудование. Многочисленные обращения граждан игнорировались.

Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и доложить об обстоятельствах и результатах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.