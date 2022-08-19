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Жители Казани пожаловались на оргии нудистов на городском пляже

В Казани местные жители возмутились поведением нудистов на городском пляже «Локомотив», пишет Kazan First.

По словам очевидцев, отдыхающие без комплексов устраивают оргии прямо в общественном месте. При этом их не смущает, что это может происходить на глазах у детей.

«Так называемые нудисты облюбовали косу вдоль берега Волги, устраивают оргии прямо на пляже! Мимо проходят обычные люди, с детьми, семейные пары. И становятся свидетелями этого ужаса», – жалуются казанцы.

Горожане призвали ввести штрафы, чтобы напугать нудистов, нарушающих порядок.

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