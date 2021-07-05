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Понедельник, 5 июля, 2021
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Жители Архангельска часами стояли в очереди на вакцинацию

Никита Брыкин
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Жительницы Архангельска рассказали, как проходил процесс вакцинации в торговых центрах «Вертикаль» и «Европарк», пишет портал «29.ru».

По словам горожанок, труднее всего было дождаться своей очереди. Светлана Боричева отметила, что пришла в ТЦ «Вертикаль» около 10:15 и простояла четыре часа в очереди.

«Увидев огромную очередь примерно в 120 человек, сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать», — призналась женщина.

Собеседница отметила, что ей не удалось записаться на прививку на портале Госуслуг.

Ольга Федько посетила пункт вакцинации в ТЦ «Европарк», где пробыла два часа.

В Минздраве региона ранее подчеркнули, что собираются решить вопрос с очередями в торговых центрах.

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