Жителей России ждёт шестидневная рабочая неделя

Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной, с 28 октября по 2 ноября. Это связано с переносом выходного дня с субботы на 30 апреля, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву Headhunter, юрист Ольга Владимирова.

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы создать продолжительные выходные с 28 апреля по 1 мая.

«В 2024 году, согласно постановлению правительства РФ от 10 августа 2023 года № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году», выходной с субботы 2 ноября перенесен на вторник 30 апреля. Таким образом, суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — пояснила Владимирова.

Однако россияне все равно получат два дня для отдыха — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября. Этот будний день стал выходным в честь празднования Дня народного единства.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был установлен Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года, который после изменений от 21 июля 2005 года стал называться «О днях воинской славы и памятных датах России».