Жителей Рязани приглашают к участию в одном из главных стартов года – «Кроссе Нации»

Рязанцев – любителей бега приглашают на самый массовый легкоатлетический забег в России «Кросс Нации». Центральный старт в Рязани состоится 17 сентября в полдень в Лесопарке.

Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Комиссия по допуску участников работает 15-16 сентября с 10 до 18 часов по адресу ул. Спортивная, сооружение 19, СШОР «ЦСК», тел. 76-65-04. В день проведения соревнований, 17 сентября, можно зарегистрироваться на месте старта с 8:30 до 11 часов.

В комиссию по допуску необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и справку о допуске врача. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер.

Положение и памятка по получению медицинского допуска на сайте Минспорта Рязанской области.

Программа соревнований:

▪8:30-11:00 – регистрация участников

11:15 – старт на дистанцию 1000 м (мальчики и девочки 2013 г.р. и моложе)

▪11:55 – 12:00 – церемония официального открытия соревнований

▪12:00 – старт на дистанцию 4000 м (девушки/юноши 2003 г.р. и моложе, женщины/мужчины 2002 г.р. и старше)

▪13:00-13:30 – церемония награждения победителей и призёров.