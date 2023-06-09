Пятница, 9 июня, 2023
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Жителей Рязани предупредили об ухудшении погоды

7info

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 9 июня и ночью 10 июня на территории Рязани ожидается гроза, кратковременный ливень и град. Также ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду, сообщил сайт администрации Рязани.

Днем 10 июня – переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 6-11 м/с. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Жителям стоит быть предельно внимательными на улице: пешеходам рекомендуют обходить опоры линий электропередачи, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями. Водителям необходимо быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Парковаться следует вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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