Жителей Касимова приглашают погрузиться в мир кино и музыки в День города

Касимов готовится к празднованию Дня города. Программу публикует администрация округа.

22 августа жителей города приглашают во Дворец культуры погрузиться в мир кино и прекрасной музыки. Вас ждёт виртуозное выступление Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей».

23 августа главная улица города превратится в киноплощадку под открытым небом. В Касимове снято более 40 фильмов, и именно в День города каждый сможет почувствовать себя настоящим актером и режиссером. Мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки, увлекательные экскурсии, уникальные сувениры и гастрономические ряды будут доступны любому желающему.

Концертная программа представлена выступлениями:

солиста музыкального театра Республики Карелия и Мариинского театра Юрия Заряднова;

звёздного состава артистов Большого театра Марата Гали и Ольги Гуряковой;

песенно-инструментального ансамбля «Радуница»;

Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова.

Завершением музыкальной феерии станет выступление Елисея Ильичева и кавер-группы «Есенин-стрит».

Возрастное ограничение 6+.