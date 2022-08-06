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Жителей Архангельска шокировал публичный секс парочки на озере Волохница

В Архангельске бурно обсуждают интимный ролик с девушкой и парнем на озере Волохница.

Видеозапись опубликована в телеграм-канале Архангельск №1. По словам очевидцев, пара могла заниматься сексом на публике. Молодых людей не смутило, что на берегу находились дети. Многих пользователей возмутила их выходка.

«Теперь вся рыба передохнет», – отметил один из пользователей.

Другие комментаторы поддержали парочку, отметив, что она занимаются повышением рождаемости. Некоторые же предположили, что молодежь решила просто пошутить.

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