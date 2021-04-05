Житель Якутии почти 3 года насиловал малолетнюю дочь

Житель Якутии почти 3 года совершал в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следователи установили, что обвиняемый с апреля 2017 года по сентябрь 2020 года насиловал маленькую дочь. Мужчина пользовался отсутствием дома и в машине посторонних лиц.

— Все свои преступления он совершал в состоянии алкогольного опьянения. На момент первого преступного эпизода, выявленного следствием, возраст девочки составлял шесть лет, — говорится в сообщении.

О насилии стало известно в сентябре 2020 года. Пьяный мужчина в очередной раз начал приставать к дочери. Тогда девочка не выдержала и рассказала все матери. Женщина собрала детей и уехала к родственникам. К мужчине она вызвала сотрудников полиции.

Экспертиза выявила у него склонности к гетеросексуальной педофилии. Сначала мужчина признал вину, но после отказался от своих показаний. Суд назначил ему 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.