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Житель Якутии почти 3 года насиловал малолетнюю дочь

Елена Лобанова

Житель Якутии почти 3 года совершал в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Следователи установили, что обвиняемый с апреля 2017 года по сентябрь 2020 года насиловал маленькую дочь. Мужчина пользовался отсутствием дома и в машине посторонних лиц. 

— Все свои преступления он совершал в состоянии алкогольного опьянения. На момент первого преступного эпизода, выявленного следствием, возраст девочки составлял шесть лет, — говорится в сообщении. 

О насилии стало известно в сентябре 2020 года. Пьяный мужчина в очередной раз начал приставать к дочери. Тогда девочка не выдержала и рассказала все матери. Женщина собрала детей и уехала к родственникам. К мужчине она вызвала сотрудников полиции. 

Экспертиза выявила у него склонности к гетеросексуальной педофилии. Сначала мужчина признал вину, но после отказался от своих показаний. Суд назначил ему 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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