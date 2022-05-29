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Воскресенье, 29 мая, 2022

Житель Тулы раскрыл схему мошенничества на маркетплейсе «Озон»

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Житель Тулы раскрыл схему мошенничества на маркетплейсе «Озон»

Туляку удалось выявить мошенническую схему на маркетплейсе «Озон», пишут «Вести. Тула».

Сообщается, что мужчина заказал садовую мебель. Однако его заказ отменили из-за «отсутствия нужных позиций на складе».

Вскоре горожанину написал в мессенджере продавец мебели, который заявил, что нужный товар есть на другом складе. В итоге он предложил клиенту оформить заказ другим способом.

Злоумышленник отправил покупателю ссылку, которая оказалась фишинговой. При введении данных с банковской карты доступ к финансам получают мошенники. Туляк смог это распознать и не попасться на уловку.

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