Житель Тулы раскрыл схему мошенничества на маркетплейсе «Озон»

Туляку удалось выявить мошенническую схему на маркетплейсе «Озон», пишут «Вести. Тула».

Сообщается, что мужчина заказал садовую мебель. Однако его заказ отменили из-за «отсутствия нужных позиций на складе».

Вскоре горожанину написал в мессенджере продавец мебели, который заявил, что нужный товар есть на другом складе. В итоге он предложил клиенту оформить заказ другим способом.

Злоумышленник отправил покупателю ссылку, которая оказалась фишинговой. При введении данных с банковской карты доступ к финансам получают мошенники. Туляк смог это распознать и не попасться на уловку.