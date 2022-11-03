Житель Сасово отомстил бывшей возлюбленной, украв из её машины магнитолу и аккумулятор

В Сасово мужчина из мести украл из машины бывшей возлюбленной аккумулятор и автомагнитолу. Кражу оборудования из припаркованного на улице города авто раскрыли сотрудники МО Сасовский. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

37-летняя жительница Сасово заявила в полицию о краже из её ВАЗ-2112 аккумулятора и магнитолы. Несколько дней женщина машиной не пользовалась, а потом обнаружила следы взлома салона и капота.

Оперативники в ходе осмотра автомобиля установили, что сперва взломщик острым предметом открыл салон и пытался завести двигатель машины, однако ему это не удалось. Тогда он демонтировал автомагнитолу и аккумулятор. По ряду характерных признаков оперативники и эксперты-криминалисты предположили, что злоумышленник был нетрезв: действовал он неуверенно и небрежно.

Пострадавшая пояснила правоохранителям, что около года назад рассталась с мужчиной, с которыми прожила несколько лет. После расставания «бывший» 31-летний местный житель пару раз в нетрезвом состоянии высказывал женщине недовольство прерванными отношениями.

Опросив местных жителей, полицейские выяснили, что в день кражи на окраине города с рук недорого продали аккумулятор и магнитолу, похожие на похищенные. По описанию внешности продавец был похож на бывшего сожителя заявительницы.

Сотрудники полиции установили причастность к преступлению 31-летнего мужчины, разыскали и задержали его.

Предварительно, после расставания злоумышленник был этим недоволен и однажды, употребив спиртное, решил отомстить бывшей сожительнице и угнать её «Жигули». После того как завести машину ему не удалось, взломщик забрал автомагнитолу и аккумулятор. Добытое он сбыл случайному знакомому, а деньги потратил на выпивку.

Следственное подразделение МО Сасовский возбудило уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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