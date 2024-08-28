На улице Космонавтов в Санкт-Петербурге произошла трагедия: 45-летний мужчина умер после секса под воздействием кокаина.

Утром, во время интимной близости, Виталий внезапно потерял сознание. Жена вызвала скорую помощь, врачи обнаружили его ещё живым, но вскоре состояние мужчины ухудшилось. Медики диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, тяжёлое отравление наркотиком. В течение суток врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти пациента не удалось.

Как сообщает Mash на Мойке, биография умершего была полна событий. Он был судим за нарушение ПДД в Перми, разбой в Мордовии, незаконное завладение авто и браконьерство. В какой-то момент он переехал в Санкт-Петербург, где поселился с женой, но не смог отказаться от опасных привычек.